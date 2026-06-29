Carmiña no Campo de Roma en San Lourenzo de Piñor, ca. 1945, lendo e facendo de cicerone a un grupo de primos e amigos.
Carmiña no Campo de Roma en San Lourenzo de Piñor, ca. 1945, lendo e facendo de cicerone a un grupo de primos e amigos. | Cedidas Luis Congil

Galería | Piñor y Carmen Martín Gaite en una exposición, un repaso a la Galicia rural bajo el prisma de la escritora

MUESTRA INÉDITA

“As palabras postas en fila: O álbum da infancia de Carmiña Martín Gaite en Piñor", es el título de la exposición permanente que llega a Piñor este 4 de julio y donde se aborda la Galicia rural antes y después de la Guerra Civil a través de la mirada de la escritora Carmen Martín Gaite, quien pasaba en la localidad ourensana los veranos en su infancia.

La Región
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Publicado: 29 jun 2026 - 19:35 Actualizado: 29 jun 2026 - 19:38

Piñor es una de las localidades que marcó la vida e infancia de la escritora, nacida en Salamanca Carmen Martín Gaite, pero con estrechos vínculos con Ourense durante su infancia y adolescencia, puesto que se trasladaba a tierras gallegas a pasar sus veranos.

Ahora en el centenario de su nacimiento, el Centro Cívico de San Lourenzo de Piñor acoge la exposición permanente “As palabras postas en fila: O álbum da infancia de Carmiña Martín Gaite en Piñor". En esta muestra se recopilan fotografías, manuscritos y dibujos realizados por la escritora universal y su familia entre 1920 y 1950, un auténtico recorrido por la Galicia rural de antes y después de la Guerra Civil.

El periodista Luis Congil es quien pone en marcha esta exposición que será permanente en la aldea de la infancia de Martín Gaite a partir del próximo 4 de julio.

Carmiña Martín Gaite, no esplendor da súa xuventude, posa nos seus outeiros soñados de Piñor. Ten 21 anos, según a datación a man do reverso da foto:
1/4 Carmiña Martín Gaite, no esplendor da súa xuventude, posa nos seus outeiros soñados de Piñor. Ten 21 anos, según a datación a man do reverso da foto. | Cedidas Luis Congil
Cinco suxeitos e un can compoñen un retrato de labores agrícolas, co labrego en primeiro plano que regresa do traballo coas alpargatas nos pés e as chancas colgando do angazo,
2/4 Cinco suxeitos e un can compoñen un retrato de labores agrícolas, co labrego en primeiro plano que regresa do traballo coas alpargatas nos pés e as chancas colgando do angazo. | Cedidas Luis Congil
Unha muller e un vello sen identificar no arco de dovelas do barrio do Hospital.
3/4 Unha muller e un vello sen identificar no arco de dovelas do barrio do Hospital. | Cedidas Luis Congil
Carmiña Martín Gaite posa baixo un árbol en Piñor nos anos 40.
4/4 Carmiña Martín Gaite posa baixo un árbol en Piñor nos anos 40. | Cedidas Luis Congil

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