Galería | Piñor y Carmen Martín Gaite en una exposición, un repaso a la Galicia rural bajo el prisma de la escritora
MUESTRA INÉDITA
“As palabras postas en fila: O álbum da infancia de Carmiña Martín Gaite en Piñor", es el título de la exposición permanente que llega a Piñor este 4 de julio y donde se aborda la Galicia rural antes y después de la Guerra Civil a través de la mirada de la escritora Carmen Martín Gaite, quien pasaba en la localidad ourensana los veranos en su infancia.
Piñor es una de las localidades que marcó la vida e infancia de la escritora, nacida en Salamanca Carmen Martín Gaite, pero con estrechos vínculos con Ourense durante su infancia y adolescencia, puesto que se trasladaba a tierras gallegas a pasar sus veranos.
Ahora en el centenario de su nacimiento, el Centro Cívico de San Lourenzo de Piñor acoge la exposición permanente “As palabras postas en fila: O álbum da infancia de Carmiña Martín Gaite en Piñor". En esta muestra se recopilan fotografías, manuscritos y dibujos realizados por la escritora universal y su familia entre 1920 y 1950, un auténtico recorrido por la Galicia rural de antes y después de la Guerra Civil.
El periodista Luis Congil es quien pone en marcha esta exposición que será permanente en la aldea de la infancia de Martín Gaite a partir del próximo 4 de julio.
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