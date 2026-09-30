Música | XLIII Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral

El Auditorio Manuel María de O Carballiño se convertirá este sábado 3 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en el escenario de la XLIII edición del Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral. El certamen, que cuenta con entrada libre hasta completar aforo, volverá a estrechar los lazos culturales entre Galicia y Portugal a través de la música tradicional y polifónica.

El programa del evento incluirá las actuaciones del Coro de Santa Casa da Misericordia de Lamego (Portugal), el Orfeón de Voces Graves de Villagarcía de Arousa, el grupo Dolmen Brass y la Coral Polifónica Casino de Carballiño.