La imagen de “El Abrazo” fue entronizada en la Veracruz de O Carballiño

La imagen de san Francisco de Asís abrazando a Cristo en la Cruz, representación conocida como “El Abrazo”, fue bendecida y entronizada ayer en el templo de la Veracruz, en O Carballiño. La celebración eucarística, que fue seguida por los muchos fieles que abarrotaron la iglesia, fue presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

Relacionado El joven músico de O Carballiño que ya es profeta en su tierra

La imagen, que llevaba varios días colocada en la iglesia, fue donada por Rogelio González Escaleira, un carballiñés que pertenece a la Asociación Sociocultural Amigos de San Francisco de Asís (Asafa), con sede en Herbón. Las voces de su coro, Escola Cantorum de Herbón, interpretaron las piezas musicales del acto, entusiasmando a los asistentes. A la cita también asistieron 10 monjas franciscanas de distintos puntos de Galicia y España, por coincidir la fecha con el 800 aniversario del Cántico de las Criaturas, compuesto por el santo.

Los fieles abarrotaron el templo de la Veracruz.

“Nós temos unha simpatía tremenda con san Francisco”, comentó Rogelio González al explicar el motivo de la donación de una talla que consideró “icónica”, al no representar al santo con motivos de la naturaleza. “É unha imaxe máis espiritual, máis mística, na que aparece Cristo na cruz abrazando a san Francisco”, explicó, refiriéndose a una figura que fue creada en un taller especializado de Zaragoza.

Año santo jubilar

La bendición y entronización de la imagen se desarrolló pocos días antes de una fecha muy importante para la familia franciscana: el octavo centenario de la muerte del santo, el 3 de octubre de 1226.

Coincide además en el mes del inicio del año santo jubilar del templo de la Veracruz, que arrancará el 31 de octubre para finalizar el 17 de septiembre de 2027.