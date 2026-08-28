Nena Daconte: pop, nostalgia y grandes éxitos en Boimorto

La cantante y compositora Mai Meneses, al frente del reconocido proyecto musical Nena Daconte, se posiciona como el gran reclamo de la jornada inaugural del Festival de la Luz en Boimorto.

Su propuesta representa una referencia indispensable dentro del pop de autor español en las últimas décadas, habiendo encadenado éxitos radiales marcados por melodías melancólicas, letras sobre vulnerabilidad e identidades emocionales y un timbre vocal singular e inconfundible.

Tras un recorrido de reinvención y madurez profesional, la artista llega a territorio gallego repasando tanto los himnos generacionales que marcaron los años dos mil como sus producciones de estudio más recientes.

Acompañada por una sólida formación de músicos, su actuación en el escenario principal ofrece un repaso melódico donde destacan las guitarras orgánicas y los arreglos envolventes.