Noites Teatrais de Vilamarín 2026: programa completo, fechas y horarios del festival de teatro

Vilamarín volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios culturales de la provincia de Ourense con la celebración de las Noites Teatrais de Vilamarín 2026. El festival, que alcanza su 37ª edición, tendrá lugar del 13 al 17 de julio y ofrecerá una programación centrada en la comedia, con funciones gratuitas todas las noches a las 22.00 horas.

Organizado por el Concello de Vilamarín, con la colaboración de la Xunta de Galicia y la Deputación de Ourense, el certamen se ha consolidado como una de las citas teatrales más veteranas de la provincia. Todas las representaciones se celebrarán en el Auditorio Municipal de Vilamarín, con entrada libre hasta completar aforo.

Programa de las Noites Teatrais de Vilamarín 2026

La programación reúne a compañías gallegas de referencia junto al grupo de teatro local.

Lunes 13 de julio: Que veñen os americanos, del Grupo de Teatro de Vilamarín .

Martes 14 de julio: A parábola do angazo, de Talía Teatro .

Miércoles 15 de julio: Neura, de De Ste Xeito Producións .

Jueves 16 de julio: Alta Costura, de Elefante Elegante .

Viernes 17 de julio: Bio Construcción, de Ibuprofeno Teatro.

Con entrada gratuita y una programación para todos los públicos, las Noites Teatrais de Vilamarín 2026 volverán a llenar de teatro las noches de verano en uno de los festivales culturales con mayor trayectoria de Galicia.