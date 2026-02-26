Ourense reúne a especialistas de toda España en una jornada nacional sobre dolor oncológico

Ourense acogerá este mes de febrero una jornada nacional especializada en dolor oncológico que reunirá a profesionales sanitarios de toda España. El encuentro, impulsado por la Sociedad Española del Dolor (SED) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), está organizado por Luz Cánovas, jefa del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de Ourense y responsable de una de las Unidades del Dolor más veteranas del país.

La cita tendrá un enfoque multidisciplinar y práctico.

El viernes 27 se celebrarán las sesiones teóricas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. De 17:00 a 20:00 horas .

El sábado las actividades se trasladarán al Hospital Universitario de Ourense, con simulaciones clínicas, análisis de casos reales y formación en técnicas intervencionistas. De 10:00 a 14:00 horas.

Programa completo

La participación estará limitada a un centenar de especialistas procedentes de distintas comunidades autónomas.

Las jornadas pondrán el foco en la importancia del abordaje coordinado del dolor en pacientes con cáncer, una problemática frecuente tanto durante la enfermedad como en largos supervivientes, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. El encuentro se enmarca en un contexto en el que el cáncer continúa siendo uno de los principales retos de salud pública en Galicia, donde en 2023 se registraron más de 17.300 nuevos casos.