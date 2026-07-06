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Plaza de Inscripción Mercado de Artesanía de Allariz

O 31 DE XULLO

A nova edición do Mercado de Artesanía "Arte de Man", que se celebrará o vindeiro 6 de setembro na Zona de Santo Estevo.

06 jul
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31 jul

Detalles del evento

Allariz
6 jul - 31 jul
9:00 horas
Presencial
Feria de artesanía de Ourense no Parque San Lazar.
Plaza de Inscripción Mercado de Artesanía de Allariz | La Región

Aberto o prazo de inscrición para a nova edición do Mercado de Artesanía "Arte de Man", que se celebrará o vindeiro 6 de setembro na Zona de Santo Estevo. As persoas artesás interesadas en participar nesta mostra de traballos teñen ata o vindeiro 31 de xullo para presentar a súa solicitude a través da Sede Electrónica do Concello de Allariz ou de xeito presencial nas oficinas do rexistro municipal.

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