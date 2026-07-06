Plaza de Inscripción Mercado de Artesanía de Allariz

EXPLORAR LA CREATIVIDAD
Taller de cerámica "EmbarrArte"
O 31 DE XULLO
Detalles del evento
Aberto o prazo de inscrición para a nova edición do Mercado de Artesanía "Arte de Man", que se celebrará o vindeiro 6 de setembro na Zona de Santo Estevo. As persoas artesás interesadas en participar nesta mostra de traballos teñen ata o vindeiro 31 de xullo para presentar a súa solicitude a través da Sede Electrónica do Concello de Allariz ou de xeito presencial nas oficinas do rexistro municipal.
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