El policía Fernando Hernández acerca su obra “Conmigo muere tu secreto” a O Barco

Después de sus anteriores novelas, “Juguetes de lo desconocido” y “Gotas de esperanza”, Hernández González publica su última obra, “Conmigo muere tu secreto”, que calificó como “thriller suave”. Autopublicada en Letrame, consta de 300 páginas.

la trama de “Conmigo muere tu secreto” se desarrolla en O Barco, durante la década de 1950, y en Monforte, en 1991

El argumento gira en torno a la confesión que el protagonista realiza ante un teléfono móvil cuando ya es anciano y se encuentra en una residencia para la tercera edad, en los difíciles tiempos del covid. Confiesa para aliviar la carga que soporta, desarrollándose la acción en dos escenarios: en O Barco, en la década de 1950, que es cuando suceden los hechos que fueron ocultados, tiempo en el que también puede apreciarse una subtrama; y Monforte, en 1991.

La introducción del acto de presentación corre por cuenta de Pablo Dobao, presidente de la asociación Casino de O Barco, que brindó el escenario donde se desarrollará. A su vez, el presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses (IEV), Aurelio Blanco Trincado, que facilitó al autor abundante documentación sobre la villa de O Barco en la década de 1950, periodo en el que se desarrolla parte de la acción, se ocupará de la presentación.