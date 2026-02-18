En Portada, el Entroido

LA PREGUNTA DEL DÍA
LA PREGUNTA DEL DÍA
Ni el febrero más lluvioso de los últimos años ha podido con una celebración, el Entroido, que cada año va a más; resucita nuevas máscaras; hace vibrar a una provincia entera; es un ejemplo de participación ciudadana al que se suman todas las generaciones -desde las pequeñas a las mayores-; mezcla tradición y modernidad, sentimiento y transgresión...
La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿cómo es posible contar con una sociedad tan viva, abierta y participativa en el Entroido, y tan parada, tan dormida y apocada en el ámbito político, reivindicativo y económico?, ¿son los mismos ourensanos los que se echan a la calle por el Entroido, que los que se quedan en casa el resto del año?
