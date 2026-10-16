Presentación Campo del Desafío, el libro de Carlos de la Peña

El escritor Luis Carlos de la Peña, natural de Eibar y afincado en Allariz, presenta el próximo 22 de octubre, a las 19:30 horas, en la librería Tanco, su libro Campos del Desafío, una recopilación de artículos publicados en La Región. El acto estará presentado por Carlos Risco.

La obra reúne textos en los que De la Peña aborda la trayectoria de figuras destacadas de la cultura gallega, como Carlos Casares, Chus Pato o Xaime Quessada. A través de semblanzas biográficas, reflexiones culturales y comentarios personales, el autor ofrece una mirada propia sobre escritores, artistas y creadores vinculados a Galicia.

Con una trayectoria literaria que comenzó en 2008 con El plumaje del tamarindo, De la Peña ha publicado otros títulos como El ruido de mis pasos y La belleza sin testigos, centrados en la cultura, las biografías y los vínculos entre Galicia y el País Vasco.