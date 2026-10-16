🔴 Directo | El COB se enfrenta al Alicante que llega al Pazo con viejos conocidos

El COB busca reencontrarse con su mejor versión en el Pazo ante un Alicante que llega dispuesto a prolongar su buen inicio de temporada. Los de Moncho López quieren convertir el apoyo de su afición en una ventaja y frenar a un rival con dos viejos conocidos en sus filas: Rafa Lisboa y Romaro Gill. Sigue el partido en directo con el minuto a minuto de La Región desde las 21:00 horas.

El COB se enfrenta este viernes al Alicante en el Pazo. Segundo partido consecutivo del equipo de Moncho López ante su público y frente a uno de los mejores equipos de la categoría. Los ourensanos quieren ofrecer una mejor versión que la mostrada la jornada anterior ante el Cantabria y asestar la primera derrotar al Alicante en la temporada.

En las filas del equipo visitante llegan Rafa Lisboa y Romaro Gill, quienes vistieron los colores del COB la temporada anterior, con ganas de seguir sumando victorias y asaltar el Pazo que va a apretar al rival como cada jornada.

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