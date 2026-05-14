Presentación do Boletín Avriense vol. LV. Homenaxe a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta

ARQUEOLOXÍA

O venres día 15 ás 12:00 h., no Liceo de Ourense, terá lugar a presentación do Boletin Auriense, vol. LV, de homenaxe a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta, membro do Grupo Marcelo Macias de colaboradores do Museo e Arquivo Provinciais de Ourense.

15 may

Liceo de Ourense, Ourense
Rúa Lamas Carvajal, 5, 32005 Ourense
Boletín Avriense vol. LV. Homenaxe a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta.
No acto de presentación do último volumen do Boletín Auriense recoñecerase a figura do historiador e arqueólogo ourensán Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta, falecido hai menos dun ano, así como a súa contribución á investigación, documentación e xestión do patrimonio cultural galego.

Ademais de dedicar este volume á súa carreira, esta edición inclúe algunhas das súas achegas inéditas.

