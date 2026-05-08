La Primavera de Portas Abertas na Ruta do Viño do Ribeiro se celebrará del 5 al 7 de junio, impulsada y financiada por Turismo de Galicia. La presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, subraya que estas actividades enoturísticas son “una iniciativa muy importante para esta enocomarca, combinando el tiempo de ocio, la gastronomía, la historia y los magníficos vinos de la zona”. La propuesta se desarrollará durante todo el fin de semana con una oferta pensada para visitantes que quieran acercarse a bodegas, restaurantes y alojamientos del Ribeiro.

Entre las actividades previstas figuran visitas guiadas y gratuitas a las bodegas participantes, catas comentadas y descuentos en alojamientos y restaurantes. En estos establecimientos se podrán degustar dos menús diseñados expresamente para la ocasión. Además, este año destacan otras actividades adicionales como un rally fotográfico por las riberas del Miño, una andaina para descubrir el Castro de Santa Lucía, en Castrelo de Miño, y un obradoiro de “Arte e viño”, en el que se combinan pintura, vino y gastronomía. También habrá una visita teatralizada al templo da Veracruz o Sons do viño, en Ribadavia.

La Primavera de Portas Abertas na Ruta do Viño do Ribeiro se celebrará del 5 al 7 de junio, impulsada y financiada por Turismo de Galicia. La presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, subraya que estas actividades enoturísticas son “una iniciativa muy importante para esta enocomarca, combinando el tiempo de ocio, la gastronomía, la historia y los magníficos vinos de la zona”. La propuesta se desarrollará durante todo el fin de semana con una oferta pensada para visitantes que quieran acercarse a bodegas, restaurantes y alojamientos del Ribeiro.

Entre las actividades previstas figuran visitas guiadas y gratuitas a las bodegas participantes, catas comentadas y descuentos en alojamientos y restaurantes. En estos establecimientos se podrán degustar dos menús diseñados expresamente para la ocasión. Además, este año destacan otras actividades adicionales como un rally fotográfico por las riberas del Miño, una andaina para descubrir el Castro de Santa Lucía, en Castrelo de Miño, y un obradoiro de “Arte e viño”, en el que se combinan pintura, vino y gastronomía. También habrá una visita teatralizada al templo da Veracruz o Sons do viño, en Ribadavia.

Servicios

La organización volverá a poner en marcha el Viño Bus, con salidas el sábado y el domingo desde A Coruña, Santiago, Ourense, Vigo y Ferrol.

Las plazas son limitadas para respetar los aforos previstos y todas las actividades requieren inscripción previa. Las entradas para los ViñoBus y para algunas propuestas ya están a la venta en A Taquilla. Toda la información sobre la oferta está en la web de la Ruta do Viño do Ribeiro (rutadelvinoribeiro.com) y sus redes sociales: Facebook, Instagram y X.La organización volverá a poner en marcha el Viño Bus, con salidas el sábado y el domingo desde A Coruña, Santiago, Ourense, Vigo y Ferrol.

Las plazas son limitadas para respetar los aforos previstos y todas las actividades requieren inscripción previa. Las entradas para los ViñoBus y para algunas propuestas ya están a la venta en A Taquilla. Toda la información sobre la oferta está en la web de la Ruta do Viño do Ribeiro (rutadelvinoribeiro.com) y sus redes sociales: Facebook, Instagram y X.