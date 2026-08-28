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Primera edición del Riós Fest, una cita musical y de intercambio cultural

PRIMERA EDICIÓN

29 ago

Detalles del evento

Riós
29 ago
16:30
Presencial
Riós Fest 2026.
Primera edición del Riós Fest, una cita musical y de intercambio cultural | La Región

Primera edición del Riós Fest, un festival de intercambio cultural internacional organizado por la Asociación Cultural A Trisca con la colaboración del Concello do Riós. La jornada contará con las actuaciones musicales del Rancho de Chaves, la Banda de Gaitas de Flariz, la Banda de Música de Ervededo, la Banda de Música de Vila Boa de Quires y la Banda de Gaitas do Riós.

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