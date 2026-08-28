Primera edición del Riós Fest, una cita musical y de intercambio cultural

FIESTA PATRONAL
Festas de San Vitorio de Maside
PRIMERA EDICIÓN
Detalles del evento
Primera edición del Riós Fest, un festival de intercambio cultural internacional organizado por la Asociación Cultural A Trisca con la colaboración del Concello do Riós. La jornada contará con las actuaciones musicales del Rancho de Chaves, la Banda de Gaitas de Flariz, la Banda de Música de Ervededo, la Banda de Música de Vila Boa de Quires y la Banda de Gaitas do Riós.
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