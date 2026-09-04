GASTRONOMÍA Y NATURALEZA
Programa y actividades de Rebrota Silvina
GASTRONOMÍA Y NATURALEZA
Detalles del evento
Rebrota Silbina es un ciclo de actividades turísticas, gastronómicas, medioambientales y culturales promovido por el GDR Sil-Bibei-Navea y AGADER, cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio natural e histórico de los 10 municipios que integran este territorio en la provincia de Ourense.
El programa se estructura en 5 jornadas intermunicipales, desarrolladas entre el 29 de agosto y el 3 de octubre de 2026, que combinan rutas de senderismo interpretativo por la mañana, degustaciones y ferias de productos locales al mediodía, y visitas culturales guiadas por la tarde.
Estas actividades son iniciativas gratuitas, salvo posibles entradas a monumentos, con un límite de 40 plazas por jornada y aptas para familias o personas con una condición física básica.
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