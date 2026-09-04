Ruta do Agro e as Fragas do río Cabalar, A Pobra de Trives

Programa y actividades de Rebrota Silvina

Rebrota Silbina es un ciclo de actividades turísticas, gastronómicas, medioambientales y culturales promovido por el GDR Sil-Bibei-Navea y AGADER, cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio natural e histórico de los 10 municipios que integran este territorio en la provincia de Ourense.

El programa se estructura en 5 jornadas intermunicipales, desarrolladas entre el 29 de agosto y el 3 de octubre de 2026, que combinan rutas de senderismo interpretativo por la mañana, degustaciones y ferias de productos locales al mediodía, y visitas culturales guiadas por la tarde.

Estas actividades son iniciativas gratuitas, salvo posibles entradas a monumentos, con un límite de 40 plazas por jornada y aptas para familias o personas con una condición física básica.

Estas son cada una de las actividades:

29 de agosto: Viana do Bolo – Vilariño de Conso

Ruta de senderismo: Foxo do Lobo de Entre Cabezas.

Distancia: 7 km.

Dificultad: Fácil.

Degustación de productos locales: En el establecimiento A Curuxa do Río (Vilariño de Conso).

Visita cultural: Recorrido guiado por el Museo Etnográfico de Vilariño de Conso.

5 de septiembre: A Pobra de Trives – San Xoán de Río

Ruta de senderismo: Ruta do Agro e as Fragas do río Cabalar (A Pobra de Trives).

Distancia: 13,5 km.

Dificultad: Media.

Degustación de productos locales: En el Restaurante Palomo's (San Xoán de Río).

Visita cultural: Recorrido por Mouruás, enfocado en su castro, poblado romano y su espada emblemática (San Xoán de Río).

6 de septiembre: Manzaneda – Chandrexa de Queixa

Ruta de senderismo: Viñedos Romanos de Manzaneda.

Distancia: 10 km.

Dificultad: Media.

Degustación de productos locales: En Casa González (Chandrexa de Queixa).

Visita cultural: Museo Etnográfico de Celeiros (Chandrexa de Queixa).

12 de septiembre: O Castro de Caldelas – Montederramo

Ruta de senderismo: Muíños e Fervenzas do río Edo (O Castro de Caldelas).

Distancia: 8 km.

Dificultad: Fácil.

Degustación de productos locales: En el Bar Bodegón (Montederramo).

Visita cultural: Visita guiada al Monasterio de Santa María de Montederramo.

3 de octubre: Parada de Sil – A Teixeira