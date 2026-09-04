Programa y actividades de Rebrota Silvina

GASTRONOMÍA Y NATURALEZA

29 ago
-
03 oct

Detalles del evento

Ruta do Agro e as Fragas do río Cabalar, A Pobra de Trives
29 ago - 3 oct
Presencial
Cartel y programa Rebrota Silbina.
Programa y actividades de Rebrota Silvina | La Región

Rebrota Silbina es un ciclo de actividades turísticas, gastronómicas, medioambientales y culturales promovido por el GDR Sil-Bibei-Navea y AGADER, cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio natural e histórico de los 10 municipios que integran este territorio en la provincia de Ourense.

El programa se estructura en 5 jornadas intermunicipales, desarrolladas entre el 29 de agosto y el 3 de octubre de 2026, que combinan rutas de senderismo interpretativo por la mañana, degustaciones y ferias de productos locales al mediodía, y visitas culturales guiadas por la tarde. 

Estas actividades son iniciativas gratuitas, salvo posibles entradas a monumentos, con un límite de 40 plazas por jornada y aptas para familias o personas con una condición física básica.

Estas son cada una de las actividades:

29 de agosto: Viana do Bolo – Vilariño de Conso

  • Ruta de senderismo: Foxo do Lobo de Entre Cabezas.
  • Distancia: 7 km.
  • Dificultad: Fácil.
  • Degustación de productos locales: En el establecimiento A Curuxa do Río (Vilariño de Conso).
  • Visita cultural: Recorrido guiado por el Museo Etnográfico de Vilariño de Conso.

5 de septiembre: A Pobra de Trives – San Xoán de Río

  • Ruta de senderismo: Ruta do Agro e as Fragas do río Cabalar (A Pobra de Trives).
  • Distancia: 13,5 km.
  • Dificultad: Media.
  • Degustación de productos locales: En el Restaurante Palomo's (San Xoán de Río).
  • Visita cultural: Recorrido por Mouruás, enfocado en su castro, poblado romano y su espada emblemática (San Xoán de Río).

6 de septiembre: Manzaneda – Chandrexa de Queixa

  • Ruta de senderismo: Viñedos Romanos de Manzaneda.
  • Distancia: 10 km.
  • Dificultad: Media.
  • Degustación de productos locales: En Casa González (Chandrexa de Queixa).
  • Visita cultural: Museo Etnográfico de Celeiros (Chandrexa de Queixa).

12 de septiembre: O Castro de Caldelas – Montederramo

  • Ruta de senderismo: Muíños e Fervenzas do río Edo (O Castro de Caldelas).
  • Distancia: 8 km.
  • Dificultad: Fácil.
  • Degustación de productos locales: En el Bar Bodegón (Montederramo).
  • Visita cultural: Visita guiada al Monasterio de Santa María de Montederramo.

3 de octubre: Parada de Sil – A Teixeira

  • Ruta de senderismo: Soutos centenarios de Parada.
  • Distancia: 9 km.
  • Dificultad: Media.
  • Degustación de productos locales: En el Bar Campelo (A Teixeira).
  • Visita cultural: Recorrido por la Adega Farragacho (Abeleda, A Teixeira).

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