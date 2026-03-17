Programa de actos religiosos, misas y procesiones durante la Semana Santa en Allariz

Semana Santa 2026

29 mar
-
05 abr

Detalles del evento

Allariz
Presencial
Domingo de Ramos

29 de marzo

Bendición de Ramos e procesión

1 1 . 1 5 A t r i o d e S a n B e n i t o

1 9 . 3 0 I g r e x a d o C o n v e n t o

Xoves Santo

2 de abril

1 6 . 3 0 I g r e x a d o C o n v e n t o

1 8 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o

H O R A S A N T A

2 2 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o (A b e r t o a t a á s 0 0 . 0 0 e o v e n r e s d e 0 7 . 0 0 a 1 5 . 0 0)

Venres Santo

3 de abril

Paixón do Señor

1 6 . 3 0 I g r e x a d o C o n v e n t o

1 8 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o

D E S E N C R A V O E S A N T O E N T E R R O 2 1 . 0 0 I g r e x a d e S a n t i a g o ( P r a z a )

Sábado Santo

4 de abril

Procesión de soidade

0 8 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o

V I A C R U C I S

1 1 . 0 0 S a n t u a r i o d e S . B e n i t o

V I X I L I A P A S C U A L

2 1 . 0 0 I g r e x a d o C o n v e n t o

2 1 . 3 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o

Domingo de resurrección

5 de abril

1 0 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o

1 2 . 0 0 I g r e x a d e S a n t i a g o

1 9 . 3 0 I g r e x a d o C o n v e n t o

P R O C E S I Ó N D O E N C O N T R O

1 2 . 4 5 I g r e x a d e S a n t i a g o

E n c o n t r o n a P r a z a d o E i r ó

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats