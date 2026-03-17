Programa de actos religiosos, misas y procesiones durante la Semana Santa en Allariz
Semana Santa 2026
Estos son los actos religiosos, oficios, misas y procesiones de la Semana Santa 2026 en Allariz.
Detalles del evento
Domingo de Ramos
29 de marzo
Bendición de Ramos e procesión
1 1 . 1 5 A t r i o d e S a n B e n i t o
1 9 . 3 0 I g r e x a d o C o n v e n t o
Xoves Santo
2 de abril
1 6 . 3 0 I g r e x a d o C o n v e n t o
1 8 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o
H O R A S A N T A
2 2 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o (A b e r t o a t a á s 0 0 . 0 0 e o v e n r e s d e 0 7 . 0 0 a 1 5 . 0 0)
Venres Santo
3 de abril
Paixón do Señor
1 6 . 3 0 I g r e x a d o C o n v e n t o
1 8 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o
D E S E N C R A V O E S A N T O E N T E R R O 2 1 . 0 0 I g r e x a d e S a n t i a g o ( P r a z a )
Sábado Santo
4 de abril
Procesión de soidade
0 8 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o
V I A C R U C I S
1 1 . 0 0 S a n t u a r i o d e S . B e n i t o
V I X I L I A P A S C U A L
2 1 . 0 0 I g r e x a d o C o n v e n t o
2 1 . 3 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o
Domingo de resurrección
5 de abril
1 0 . 0 0 S a n t u a r i o d e S a n B e n i t o
1 2 . 0 0 I g r e x a d e S a n t i a g o
1 9 . 3 0 I g r e x a d o C o n v e n t o
P R O C E S I Ó N D O E N C O N T R O
1 2 . 4 5 I g r e x a d e S a n t i a g o
E n c o n t r o n a P r a z a d o E i r ó
Contenido patrocinado
