Programa completo | El IX Encontro Literario de Ourense amplía su oferta y apuesta por el Samaín

La novena edición del Encontro Literario de Ourense (ELO) llega con una importante novedad: por primera vez en su historia, el evento se celebrará durante dos jornadas, los días 30 y 31 de octubre, y reunirá a más de cincuenta participantes en O Carballiño. Escritores, muchos de ellos de la localidad, y creadores de contenido relacionados con el mundo de los libros participarán en un programa repartido entre la Plaza Mayor y el Auditorio Manuel María.

Las organizadoras, las escritoras Cristin Ferro y Lizzie Quintas, explicaron durante la presentación que esta edición llega cargada de novedades. La ampliación a dos días responde a una petición de los propios participantes en años anteriores. Además, el encuentro incorporará una actividad abierta al público para favorecer el contacto directo entre autores y lectores. Entre los invitados destaca el escritor vigués Óscar Vázquez Lima, ganador en 2025 del premio nacional Puy du Fou de relato histórico.

El Samaín marcará buena parte de la programación y también la estética de esta edición, con un ambiente terrorífico que se dejará notar especialmente el sábado. Entre las propuestas figuran un concurso de disfraces, actividades literarias relacionadas con el miedo y una queimada popular con su conjuro, organizada en colaboración con el Concello.

Programa del IX Encontro Literario de Ourense

Viernes 30 de octubre | Plaza Mayor

17.00 horas: comienzo del encuentro entre escritores y lectores, una de las principales novedades de esta edición.

Durante la tarde: contacto directo con los autores, venta de libros y mesas de firmas para que los asistentes puedan conocer las obras y conversar con sus creadores.

A lo largo de la jornada: espectáculo sorpresa organizado con la colaboración del Concello de O Carballiño.

21.00 horas: final previsto del encuentro en la Plaza Mayor.

Sábado 31 de octubre | Auditorio Manuel María

09.00 horas: recepción de los participantes y recogida de acreditaciones.

Primer bloque literario, "Fogatas rituais": inicio de las actividades literarias de la jornada.

Segundo bloque literario, "Santa Compaña": continuación de los encuentros e intervenciones de los participantes.

Mesa de debate, "Peto das ánimas": coloquio conducido por el padrino de esta edición, Javier Romero, conocido como Devil Scott .

Actividades especiales por el Samaín: concurso de disfraces terroríficos en las categorías infantil y adulta, con premios para los participantes seleccionados por la organización y el padrino del encuentro.

Visita guiada a una destilería tradicional: acercamiento al proceso de elaboración del aguardiente en O Aguardienteiro , con desplazamiento en autobús. Esta actividad requiere inscripción y acreditación.

Actividades lúdicas por la tarde: espacio para el juego y otras propuestas complementarias.

Queimada popular: celebración con un conjuro tradicional, abierta a la participación de los asistentes y del público.

Inscripciones y participación

Precio para escritores: 18 euros.

Precio para el resto de los asistentes: 10 euros.

Contacto para inscribirse: encuentroliterariodeourense@gmail.com.

Relatos de Samaín: la organización también propone elaborar una recopilación de relatos de los participantes inscritos, con dos personas premiadas. Los textos deberán estar ambientados en el Samaín o Halloween y podrán abordar el terror, el amor o cualquier otro género literario.

La edición de este año busca reforzar la convivencia entre escritores, lectores y creadores de contenido, con una programación que combina literatura, participación y actividades temáticas en torno a una de las fechas más singulares del calendario.