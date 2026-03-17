Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Verín
Semana Santa 2026
Este es el programa de eventos de la Semana Santa 2026
Detalles del evento
Domingo de Ramos
12:00:- Bendición de Ramos y palmas,en S. Lázaro. Misa Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Jueves Santo
10:00.- Oración de Laudes
10:30-13:30 Confesiones
18:00 Cena del Señor en la Merced
19:00 SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR CON LAVATORIO DE LOS PIES (Iglesia Parroquial)
22:00: Hora Santa
Viernes Santo
10:00 .Oración de Laudes
17:00 SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR (IGLESIA PARROQUIAL)
18:00- Celebración Pasión del Señor en la Merced
20.00.- SERMÓN DESENCLAVO
20:30.- PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 22:00 PROCESIÖN DOLOROSA (FECES DE ABAIXO)
Sábado
10:00 Oración de Laudes
21:00.- SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Domingo de Pascua
12:00 MISA SOLEMNE DE PASCUA
