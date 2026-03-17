Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Verín

Semana Santa 2026

Verín
28 mar - 5 abr
Semana Santa de Verín 2026
Domingo de Ramos

12:00:- Bendición de Ramos y palmas,en S. Lázaro. Misa Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Jueves Santo

10:00.- Oración de Laudes

10:30-13:30 Confesiones

18:00 Cena del Señor en la Merced

19:00 SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR CON LAVATORIO DE LOS PIES (Iglesia Parroquial)

22:00: Hora Santa

Viernes Santo

10:00 .Oración de Laudes

17:00 SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR (IGLESIA PARROQUIAL)

18:00- Celebración Pasión del Señor en la Merced

20.00.- SERMÓN DESENCLAVO

20:30.- PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 22:00 PROCESIÖN DOLOROSA (FECES DE ABAIXO)

Sábado

10:00 Oración de Laudes

21:00.- SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Domingo de Pascua

12:00 MISA SOLEMNE DE PASCUA

Contenido patrocinado

También te puede interesar

