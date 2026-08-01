Recital de Jazz clásico con Mery Lafuente & The Syncopated Man

Dentro de la vertiente de música de cámara y estilos cruzados del Galicia Clarinet Fest, la vocalista Mery Lafuente se une al ensamble The Syncopated Man.

El concierto ofrece un recorrido meticuloso por los grandes estándares del jazz clásico, swing y bebop, adaptados con arreglos especiales donde el clarinete adquiere un protagonismo estelar. La acústica idónea del Salón Teatro permite disfrutar de un formato íntimo con un altísimo nivel instrumental.

Esta propuesta escénica destaca por la formidable complicidad interpretativa entre la calidez vocal de Lafuente y la agilidad virtuosa de la banda. A través de sugerentes pasajes de improvisación y un refinado gusto armónico, la velada será una experiencia sofisticada.