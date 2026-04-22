Ribadavia unirá artesanía y vino en el puente de mayo

Ribadavia acogerá del 1 al 3 de mayo la Feira Galega de Artesáns, una cita que coincidirá con la 63ª Feira do Viño do Ribeiro y que busca reforzar la dinamización económica y cultural del casco histórico. Así lo destacó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante su visita ayer a la Casa da Artesanía de Galicia en la villa, acompañado por el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, y el alcalde ribadaviense, César Fernández.

González subrayó que “conxugar a artesanía de Galicia co producto senlleiro desta comarca como é o viño do Ribeiro, sempre é un acerto”. La feria, impulsada por la Asociación Galega de Artesáns (AGA) con el apoyo de la Fundación Artesanía de Galicia, será uno de los 12 encuentros que se desarrollarán hasta el mes de septiembre en las cuatro provincias.

Actividades

La muestra de artesanía incluirá 15 puestos en la Praza Maior de la villa y, en el marco del apoyo a la Feira do Viño do Ribeiro, la Consellería de Comercio organizará diversos obradoiros en la Praza de San Xoán, cursos en la Casa da Artesanía y un evento “pop up” en la calle Banda da Lira, dentro del proyecto Vilas Vivas. Los talleres, dirigidos tanto al público adulto como al infantil, serán impartidos por los artesanos María José Martínez y José Carrera, del taller vigués Peixesapop.

La Casa da Artesanía de Galicia también acogerá cursos formativos para adultos a cargo de Madejas Tejerlo, mientras que en la calle Banda da Lira habrá una tienda efímera de tres talleres de Artesanía de Galicia: Coiro Tres Pés, especializado en cuero y ganador del Premio Artesanía de Galicia 2025; Pal.lium, centrado en tejido manual; y la ceramista Susana Anta.

González también puso en valor el programa Vilas Vivas, experiencia piloto puesta en marcha en Ribadavia para dinamizar el comercio en la zona histórica, que avanza en la reforma de locales alquilados a fin de abrirlos al público de forma progresiva y alcanzar los 15 establecimientos. César Fernández agradeció “a aposta feita a través deste proxecto, que da xa os seus froitos e segue a avanzar, coa licitación de catro locais mais neste último mes, un deles para a participación efímera de artesáns e tres con actividade permanente”.

La Casa da Artesanía, que acogerá varias actividades en la feria, se puso en funcionamiento en el marco de este proyecto. Ya estuvo operativa con motivo del evento “Artesanía, Saber e Sabor” y acogió varios talleres por los Días Europeos da Artesanía, consolidándose como espacio permanente para la puesta en valor de los oficios tradicionales y comercialización de productos artesanales.