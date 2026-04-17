Vino, artesanía y turismo en la Feira do Viño do Ribeiro

La 63ª Feira do Viño do Ribeiro se celebrará del 1 al 3 de mayo en Ribadavia con un programa que combina tradición, promoción vitivinícola y nuevas propuestas culturales, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario enogastronómico gallego.

La presentación del evento tuvo lugar ayer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, con la participación de la presidenta del Consello Regulador da D.O. Ribeiro, Concepción Iglesias, y el alcalde de Ribadavia, César Fernández, junto a las ediles de Cultura y Turismo, Yolanda Gómez; y Medio Ambiente y Viticultura, Mariluz Expósito.

Fernández subrayó el carácter histórico de la feria más antigua de la provincia, destacando su papel “para poñer en valor o noso produto estrela, o viño, que é o motor económico da comarca e o elemento clave que nos define como territorio”.

Por su parte, Concepción Iglesias animó a la participación activa del público, especialmente en la cata popular,”porque así podemos premiar os mellores viños e amosar a calidade do Ribeiro”.

Bodegas y colleiteiros

La feria contará con la participación de 29 bodegas y colleiteiros, una cifra ligeramente superior a la del año pasado según la organización, que ofrecerán una muestra representativa de la calidad y diversidad de la D.O. Ribeiro.

Entre las principales novedades destaca la celebración de la I Feria de Artesanía en la Praza Maior, una iniciativa que busca “engadirlle un novo valor á Feira do Viño e ofrecer máis razóns para achegarse a Ribadavia durante eses días”, destacó César Fernández. “Queremos que quen nos visite poida desfrutar non só do viño, senón tamén do noso patrimonio, da nosa paisaxe e do traballo dos artesáns e artesás”, señaló el regidor.

Además, la organización refuerza su compromiso con la inclusión mediante la incorporación de interpretación en lengua de signos en distintas actividades, facilitando así el acceso a personas sordas.

Xosé Carlos Sierra será el pregonero en esta edición, una decisión con la que el Consello Regulador quiere reconocer una trayectoria “clave” en la defensa y divulgación de la cultura del vino. El alcalde destacó su papel como director durante años del Museo Etnológico de Ribadavia y como uno de los impulsores del Museo do Viño de Galicia.

El programa mantendrá su apuesta por un modelo enoturístico de calidad, con catas, showcookings y actividades divulgativas que invitan a descubrir no solo los vinos, sino también el territorio, la gastronomía y la cultura del Ribeiro. La cata popular volverá a ser uno de los grandes atractivos, con entrega de premios prevista para la jornada del domingo.