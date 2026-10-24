Segunda edición Cantos de Taberna en Maceda: Programa
Detalles del evento
Maceda celebra la segunda edición de sus Cantos de Taberna, una propuesta musical y festiva que llevará la música tradicional gallega a las calles y los bares de la localidad. La iniciativa, organizada por el Concello y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Maceda, comenzará a las 19:30 horas y busca dinamizar la hostelería y recuperar una antigua costumbre vinculada a la cultura popular.
La programación arrancará en la Praza das Toldas y contará con seis agrupaciones: Reviravolta, procedente de O Pino; Os Trabazos, de Castro Caldelas; y las formaciones locales Xolda, Chouteiros, Pandereteiras do Castelo y Banda de Gaitas de Maceda.
Los grupos recorrerán siete establecimientos hosteleros mediante un sistema de rotación, con actuaciones de media hora en distintas franjas horarias. La jornada concluirá con actuaciones conjuntas en la Praza das Toldas y una foliada libre en el interior de la nave municipal.
Programa de los Cantos de Taberna de Maceda
- 19:30 horas: inicio del evento en la Praza das Toldas.
- De 19:30 a 20:00 horas: primera franja de actuaciones en los bares participantes.
- De 20:30 a 21:00 horas: segunda franja de actuaciones.
- De 21:30 a 22:00 horas: tercera franja de actuaciones.
- 22:00 horas: regreso a la Praza das Toldas para las actuaciones conjuntas de Os Trabazos, las Pandereteiras do Castelo y la Banda de Gaitas de Maceda.
- Final de fiesta: foliada libre en el interior de la nave municipal.
Información importante
- Fecha: hoy.
- Hora de inicio: 19:30 horas.
- Lugar de inicio y actuaciones finales: Praza das Toldas, Maceda.
- Agrupaciones participantes: Reviravolta, Os Trabazos, Xolda, Chouteiros, Pandereteiras do Castelo y Banda de Gaitas de Maceda.
- Bares participantes: Cafetería Castillo, A Cervexería, A Fenda, Casa Rosa, Ondo Aspas, Mioco y Porta Sacra.
- Organizan: Concello de Maceda y Asociación de Comerciantes y Empresarios de Maceda.
- Final: foliada abierta a la participación del público en la nave municipal.
La segunda edición de los Cantos de Taberna invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde de música, convivencia y tradición, con un recorrido por la hostelería local que culminará en una celebración colectiva.
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