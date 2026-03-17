Programa de actos religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa 2026 en Bande

Este es el programa de actos religiosos de la Semana Santa en Bande.

Concello de Bande
Bande
Bande
29 mar - 5 abr
Semana Santa de Bande 2026.
DOMINGO DE RAMOS:

29 DE MARZO

- San Pedro de Bande: 12 horas Bendición de Ramos, Procesión y Eucaristia.

XOVES SANTO:

2 DE ABRIL

-San Torcuato de Santa Comba de Bande: 5 horas p.m. Celebración da Cea do Señor.

-San Pedro de Bande: 19 horas - Celebración da Cea do Señor -

20 horas Hora Santa.

VIERNES SANTO:

3 DE ABRIL

San Torcuato de Santa Comba de Bande:

-17 horas - Celebración da Paixon e Morte do Señor

-San Pedro de Bande: 12 horas

- Santo Via Crucis 19 horas

- Celebración da Paixon e Morte do Señor

-20 horas – Procesión ca Virce Dolorosa e o compo e prnninite.

SÁBADO SANTO:

4 DE ABRIL – San Torcuato de Santa Comba: -19 horas

– Solemne Vigilia Pascual - San Pedro de Bande: 21 horas

- Solemne Vixilia Pascual

DOMINGO DE RESURRECCION:

5 DE ABRIL

-San Pedro de Bande: 12 horas

- Eucaristia. Celebración da Resurrección del Señor

