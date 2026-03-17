Programa de actos religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa 2026 en Bande
Semana Santa 2026
Este es el programa de actos religiosos de la Semana Santa en Bande.
Detalles del evento
DOMINGO DE RAMOS:
29 DE MARZO
- San Pedro de Bande: 12 horas Bendición de Ramos, Procesión y Eucaristia.
XOVES SANTO:
2 DE ABRIL
-San Torcuato de Santa Comba de Bande: 5 horas p.m. Celebración da Cea do Señor.
-San Pedro de Bande: 19 horas - Celebración da Cea do Señor -
20 horas Hora Santa.
VIERNES SANTO:
3 DE ABRIL
San Torcuato de Santa Comba de Bande:
-17 horas - Celebración da Paixon e Morte do Señor
-San Pedro de Bande: 12 horas
- Santo Via Crucis 19 horas
- Celebración da Paixon e Morte do Señor
-20 horas – Procesión ca Virce Dolorosa e o compo e prnninite.
SÁBADO SANTO:
4 DE ABRIL – San Torcuato de Santa Comba: -19 horas
– Solemne Vigilia Pascual - San Pedro de Bande: 21 horas
- Solemne Vixilia Pascual
DOMINGO DE RESURRECCION:
5 DE ABRIL
-San Pedro de Bande: 12 horas
- Eucaristia. Celebración da Resurrección del Señor
