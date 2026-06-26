Sobrado do Bispo se convierte en el epicentro de la cultura con la III edición de EMULART 2026

El panorama cultural gallego calienta motores para el verano. Sobrado do Bispo se prepara para recibir la III edición del festival EMULART 2026 , una cita que año tras año se consolida como un auténtico referente artístico en su entorno. El equipo organizador ya ha puesto en marcha los preparativos de este evento , que busca dinamizar el patrimonio de la región y servir como un canal de encuentro entre la ciudadanía y creadores de diversas procedencias.

Presentación oficial: El pistoletazo de salida

Antes de que arranquen los días grandes del festival, la organización celebrará un acto de presentación oficial dirigido a colaboradores, patrocinadores y representantes de los medios de comunicación. La cita tendrá lugar el próximo 3 de julio a las 11:00 horas en la emblemática Praza de San Xoán de Sobrado do Bispo. Este encuentro no solo marcará el inicio formal del festival, sino que servirá para desgranar los detalles de una programación que se anticipa diversa y de alta calidad.

Nueve días dedicados al arte y la participación

El plato fuerte del evento se desarrollará entre los días 10 y 18 de julio. Durante algo más de una semana, Sobrado do Bispo se transformará en el epicentro cultural de la zona con un amplio programa de actividades diseñado para todos los públicos.

Los objetivos fundamentales que persigue esta tercera edición se centran en tres pilares: