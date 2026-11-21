Solidaridad | Merienda solidaria en O Barco de la Asociación Española Contra el Cáncer
CASINO
El Casino de O Barco de Valdeorras acogerá el sábado 28 de noviembre, a partir de las 18,00 horas, la cita impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense con entradas a siete euros para financiar la investigación y el apoyo a los pacientes.
Detalles del evento
El Casino de O Barco de Valdeorras acogerá el próximo sábado, 28 de noviembre, la merienda solidaria que organiza la delegación valdeorresa de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense. El evento, que dará comienzo a las 18,00 horas y que lleva años desarrollándose, fue promovido con miras a reunir fondos para ayudar a aquellas personas que padecen la enfermedad y también para colaborar en la financiación de la investigación de este mal.
Aquellas personas que estén interesadas en colaborar podrán contribuir aportando siete euros en la adquisición de una entrada en los siguientes establecimientos: Terán, Suá y Comercial Vedo (O Barco); Cris Manicura y Susana Balea (A Rúa); además de Merce y Bar O Pitón (Petín).
Desde la asociación, Gloria Pérez explicó que la delegación valdeorresa también lleva años organizando una cena durante la primavera y que, además, organiza mesas informativas en diferentes puntos de la comarca, entre otras actividades. También aludió a la labor que viene desarrollando el grupo de personas voluntarias del Hospital Público Valdeorras, quienes se ofrecen a acompañar a las familias y los pacientes cuando deben acudir al mismo. Otra iniciativa promovida desde la asociación, que se pondrá en marcha en 2027, es un taller de teatro.
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