TRASFONDO SOCIAL
Alumnos de O Barco se suman al Concurso de la Constitución
TRASFONDO SOCIAL
El colegio Divina Pastora de O Barco de Valdeorras ha participado en la 42ª edición del Concurso de la Constitución, organizado por la Subdelegación del Gobierno en Ourense, que ha recibido un total de 873 trabajos elaborados por estudiantes de distintos centros educativos de toda la provincia.
El centro barquense ha formado parte de la categoría de dibujo, dirigida al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. En la modalidad se han presentado 666 propuestas procedentes de 13 centros educativos, con trabajos que ponen el foco en valores fundamentales como los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión social.
La iniciativa busca fomentar entre los más jóvenes el conocimiento de la Carta Magna y promover la reflexión sobre los derechos y deberes de la ciudadanía, utilizando la creatividad como herramienta educativa y de participación. La participación del Divina Pastora permite, además, dar visibilidad al trabajo desarrollado en las aulas barquenses en torno a la sensibilización social.
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución, en el Auditorio Municipal de Ourense, reconociéndose a cada una de las categorías.
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