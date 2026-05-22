VIII Spain Backyard Ultra en Castro Caldelas

Este fin de semana, el tiempo se detendrá en O Castro de Caldelas para dar paso a la pureza de la resistencia extrema. La localidad ourensana acoge la octava edición de la Spain Backyard Ultra, la primera carrera de esta modalidad celebrada en la Península Ibérica. Un formato donde no gana el más rápido, sino el último en rendirse.

El mérito de O Castro es doble: de aquella treintena de eventos que cerraron el año 2019, hoy solo sobrevive la mitad. La cita gallega es una de las 14 pioneras mundiales que se mantienen en activo. La Spain Backyard Ultra está considerada una de las más exigentes del mundo debido a los 240 metros de desnivel positivo que los corredores deben afrontar en cada vuelta (de 6,7 kilómetros). Pese a la dureza, el récord de la prueba se sitúa en unas impresionantes 38 horas, sumando un total de 255 kilómetros en las piernas del ganador.