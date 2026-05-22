Vídeo | Segundo pleno extraordinario del Concello de Ourense este 22 de mayo

POSIBLE MOCIÓN DE CENSURA
Fracasa la cuestión de confianza presentada por Jácome para dotar a Ourense de presupuestos
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El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, intentó sin éxito sacar adelante su borrador de presupuestos mediante una cuestión de confianza, después de que la oposición votara en bloque en contra de las cuentas. Aunque el documento no contaba con el respaldo necesario y estaba cuestionado por la falta de informe de intervención, el pleno finalmente permitió su debate gracias a la colaboración del PSOE con Democracia Ourensana, lo que evitó su retirada del orden del día.
Ve aquí la segunda sesión plenaria del día.
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