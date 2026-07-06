EXPLORAR LA CREATIVIDAD
Taller de cerámica "EmbarrArte"
EXPLORAR LA CREATIVIDAD
Detalles del evento
Taller de cerámica "EmbarrArte", que se impartirá durante todos los martes de julio y agosto. En las sesiones, la cerámica será mucho más que crear piezas, convirtiéndose en una forma divertida de aprender, imaginar y expresarse. Propuesta pensada para niñas y niños de 6 a 12 años. Requiere inscripción previa en los teléfonos 988 788385 / 386 o en persona.
Se imparte en la biblioteca Noos y arranca a las 11:30 horas
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