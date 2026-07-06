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Taller de cerámica "EmbarrArte"

EXPLORAR LA CREATIVIDAD

El taller EmbarrARTE comienza este martes 7 de julio y será durante los meses de julio y agosto para que los jovenes ourensanos puedan explorar su creatividad mientras trabajan la cerámica

07 jul
-
25 ago

Detalles del evento

Biblioteca Pública Nós
7 jul - 25 ago
11:30
Presencial
Niños y adultos modelando cerámica en Embarrarte, obradoiro ubicado en avenida de Santiago 83.
Taller de cerámica "EmbarrArte" | La Región

Taller de cerámica "EmbarrArte", que se impartirá durante todos los martes de julio y agosto. En las sesiones, la cerámica será mucho más que crear piezas, convirtiéndose en una forma divertida de aprender, imaginar y expresarse. Propuesta pensada para niñas y niños de 6 a 12 años. Requiere inscripción previa en los teléfonos 988 788385 / 386 o en persona.

Se imparte en la biblioteca Noos y arranca a las 11:30 horas

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