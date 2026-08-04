Tapa de pulpo gigante de Carballiño 2026

FESTAS MARÍA PITA
Concierto de Ángel Stanich
FESTA DO PULPO
Detalles del evento
La villa del Arenteiro se encuentra inmerso en la gran semana de la Festa do Pulpo, que esta tarde celebra una de sus actividades principales con la preparación de la tapa de pulpo más grande del mundo. En esta 16 edición, los pulpeiros y pulpeiras se enfrentarán al reto de cortar 610 kilos de pulpo, 10 kilos más que en la edición de 2025, para batir de nuevo el récord mundial. El gran plato sobre el que se sostendrá, en el centro de la Plaza Mayor, tendrá un diámetro de 5,37 metros y miles de personas serán testigos de este nuevo récord.
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