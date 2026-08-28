ENCUENTRO GASTRONÓMICO
The Burger Top Celanova
ENCUENTRO GASTRONÓMICO
Detalles del evento
Celanova acoge este domingo 30 de agosto la cita The Burger Top en el Parque de la Alameda. Un evento de carácter gastronómico diseñado para los amantes de la comida urbana, que reúne las mejores propuestas de hamburguesas artesanas y gourmet en un ambiente festivo y al aire libre.
La jornada se plantea como un plan de ocio perfecto para disfrutar en el municipio ourensano, combinando la degustación de diferentes variedades de hamburguesas con música y animación durante todo el día.
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