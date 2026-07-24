The Rain Experience II

CERTAME DE GAITAS
XVII Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda
FESTIVAL
Detalles del evento
“Rain experience” comienza en Celanova con el “Water Fest” en las Triguerizas. A las 19,00 horas en la Alameda, actuación de Os Xustos. A las 21.00 horas, en la Plaza Cervantes concierto de Tsunami Rock. A medianoche, dj en la Plaza Mayor.
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