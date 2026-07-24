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Entrega ás catro galardoadas das Medallas de Galicia

The Rain Experience II

FESTIVAL

24 jul

Detalles del evento

Celanova
24 jul
16:30
Presencial
Cartel Rain Experience
The Rain Experience II | La Región

“Rain experience” comienza en Celanova con el “Water Fest” en las Triguerizas. A las 19,00 horas en la Alameda, actuación de Os Xustos. A las 21.00 horas, en la Plaza Cervantes concierto de Tsunami Rock. A medianoche, dj en la Plaza Mayor.

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