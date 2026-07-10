ACTUACIÓN MUSICAL
Treixadura en las festas de Piñeira de Arcos en Sandiás
ACTUACIÓN MUSICAL
Detalles del evento
A aldea de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás, celebra esta fin de semana as súas festas patronais na honra de santa Mariña e un dos pratos fortes da programación terá lugar esta noite coa actuación de música tradicional de Treixadura, un dos grupos de referencia do panorama de folclore galego cunha consolidada traxectoria e temas moi coñecidos para que o público cante.
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