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Treixadura en las festas de Piñeira de Arcos en Sandiás

ACTUACIÓN MUSICAL

El grupo Treixadura abre las fiestas patronales de Santa Mariña en Piñeira de Arcos en Sandiás

10 jul

Detalles del evento

Piñeira de Arcos, Sandiás
10 jul
23:00
Presencial
Actuación de Treixadura.
Treixadura en las festas de Piñeira de Arcos en Sandiás | La Región

A aldea de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás, celebra esta fin de semana as súas festas patronais na honra de santa Mariña e un dos pratos fortes da programación terá lugar esta noite coa actuación de música tradicional de Treixadura, un dos grupos de referencia do panorama de folclore galego cunha consolidada traxectoria e temas moi coñecidos para que o público cante.

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