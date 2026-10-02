Foro da Castaña do Riós

O Riós acoge el V Foro da Castaña, un encuentro que reúne durante dos jornadas a personal investigador y especialistas vinculados al mundo de la castaña procedentes de diferentes partes del mundo.

El foro pone el foco en la importancia del castaño y de la castaña para el monte gallego, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, histórico y cultural.

Durante el encuentro se aborda el papel del castaño en la búsqueda de un monte ordenado, sostenible y rentable, así como cuestiones relacionadas con la gestión conjunta de los montes, la diversificación de usos y la bioeconomía verde.

Entre las líneas de trabajo vinculadas al sector destacan la recuperación de plantaciones de castaños para fruto, la restauración de soutos tradicionales, la promoción de la IXP Castaña de Galicia y el control de plagas y enfermedades.

El encuentro también pone en valor la gestión activa de los soutos tradicionales y de las masas de frondosas autóctonas, así como la colaboración entre propietarios para avanzar hacia una gestión conjunta de estos espacios.