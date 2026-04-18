HUMOR Y CRÍTICA SOCIAL
VIII Certamen de Teatro Aficionado de Coles | “Escándalo’s Club”
HUMOR Y CRÍTICA SOCIAL
Detalles del evento
Continúa la programación del VIII Certamen de Teatro Aficionado de Coles con la obra “Escándalo’s Club”, a cargo de la agrupación Esteta. Esta propuesta escénica se presenta como una comedia reivindicativa dirigida que combina humor y crítica social a través de un espectáculo dinámico que integra números de magia, clown, actuaciones musicales y drag queens. La trama se sitúa tras el funeral de Escarlata, propietaria del Escándalo’s Club, un cabaret poco convencional. Tras su fallecimiento, los trabajadores del local deberán afrontar una importante deuda si quieren mantener el negocio a flote. Sin embargo, Valentino tratará de dividirlos para hacerse con el establecimiento, donde su jefe pretende abrir una macrodiscoteca.
A lo largo de la obra, el público se adentra en un espacio que reivindica la libertad sexual, la diversidad corporal, la tolerancia y la ruptura de estereotipos.
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