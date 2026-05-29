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Todo sobre la visita del papa León XIV a España: actos y horarios

Entre el 6 y 12 de junio el papa León XIV realizará su primera visita a España. Durante esa semana va a visitar Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. A lo largo de estos días va a realizar reuniones con voluntarios, autoridades o visitas a centros de inmigrantes.

Para que no te pierdas ninguna de las actividades del papa en nuestro país aquí te compartimos la agenda por ciudad y día.

Itinerario de la visita del papa León XIV a España. | La Región

Madrid

Sábado 6 de junio

10:30 h: Aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y será recibido por los reyes.

11:30 h: Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real.

12:30 h: Primer discurso oficial en España del pontífice.

18:00 h: Visita al proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas en el barrio de Lucero.

20:30 h: Vigilia de oración con los jóvenes en la plaza de Lima.

Domingo 7 de junio

10:00 h: Santa Misa en la plaza de la Cibeles, seguida de una procesión por el centro de la capital.

16:30 h: Encuentro privado con los miembros de La Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

18:00 h: Evento "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte" en el Movistar Arena.

Lunes 8 de junio

09:30 h: Encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.

10:30 h: Discurso en el Congreso de los Diputados.

11:30 h: Encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española.

18:30 h: Homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral.

19:00 h: Encuentro multitudinario con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.

Martes 9 de junio

10:20 h: Encuentro con los voluntarios en IFEMA

Barcelona

Martes 9 de junio

12:25 h: Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

13:00 h: Oración en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

20:00 h: Vigilia de oración en el estadio olímpico Lluís Companys

Miércoles 10 de junio

10:50 Visita al centro penitenciario Brians 1.

12:00 Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.

13:00 Comida con la comunidad benedictina de Montserrat.

16:30 Encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustín.

19:30 Santa misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la Torre de Jesucristo.

20:30 Bendición de la Torre de Jesucristo

Gran Canaria

Jueves 11 de junio

11:40 Encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín.

13:30 Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana.

18:30 Santa misa en el estadio de Gran Canaria.

Tenerife

Viernes 12 de junio

09:30 Encuentro con los migrantes del centro «Las Raíces».

10:10 Encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la plaza del Cristo de la Laguna.

12:15 Santa misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

14:30 Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.