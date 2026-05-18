La visita del papa León XIV a España será “un chute de esperanza”

Expertos de la Universidad de Navarra esperan que una futura visita del León XIV a España deje un mensaje de “unidad” frente a la polarización social y política y suponga “un chute de esperanza” para los católicos.

El profesor de Teología Pablo Blanco pidió “superar este movimiento de división un poco cainita” y defendió que el pontífice puede representar “la política con mayúsculas”, orientada al bien común y no al partidismo. Además, consideró que el papa buscará “tender puentes” también entre los dirigentes políticos en un contexto marcado por la secularización y la tensión ideológica.

Por su parte, el profesor Francisco Javier Pérez-Latre señaló que León XIV podría dirigir un mensaje a toda Europa durante su intervención en el Congreso de los Diputados y pronunciarse sobre cuestiones como la Inteligencia Artificial, la hiperconexión y la polarización en redes sociales, fenómenos que calificó de “muy distorsionantes”. “El papa, desde Juan Pablo II, es prime time”, destacó.

Pérez-Latre también cree que el pontífice reforzará su perfil como “líder defensor de la paz” tras los conflictos en Oriente Medio y subrayó la importancia de que exista una voz que “defienda lo humano” frente al poder de grandes corporaciones tecnológicas y al uso militar de la IA. A su juicio, el papa puede desempeñar un papel relevante en el debate ético sobre el desarrollo tecnológico y sus consecuencias sociales. También advirtió de los riesgos del narcisismo y la hiperconexión impulsados por las redes sociales y las nuevas herramientas digitales.

La profesora Carolina Montoro destacó que el papa pondrá el foco en la inmigración “como persona, no como número”

La profesora Carolina Montoro destacó además que el papa pondrá el foco en la inmigración “como persona, no como número”, evocando el discurso pronunciado por Francisco en Lampedusa en 2013. Montoro deseó además que el mensaje del pontífice aporte “luz” sobre cuestiones que, a su juicio, suelen abordarse desde una visión “negativa o pesimista”, especialmente en relación con la llegada de migrantes y la convivencia social. También defendió la necesidad de recuperar una mirada más humana y solidaria ante los desafíos actuales y ante el aumento de los discursos de rechazo hacia los inmigrantes.

Sobre la próxima encíclica “Magnifica humanitas”, los expertos creen que León XIV insistirá en el “desafío antropológico” de “humanizar el mundo digital” frente al impacto de la tecnología en la sociedad actual y al avance de modelos basados exclusivamente en intereses económicos. Consideran además que el pontífice buscará promover una reflexión ética global sobre la IA, la comunicación y la defensa de la dignidad humana en el entorno digital.