Todo sobre la visita del papa León XIV a España: agenda de actos y horarios
DÓNDE Y CUÁNDO
El papa León XIV realiza entre el 6 y 12 de junio su primera visita a España. Durante estos días el sumo pontífice visita Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Aquí te presentamos la agenda de su viaje a nuestro país
Detalles del evento
Entre el 6 y 12 de junio el papa León XIV realizará su primera visita a España. Durante esa semana va a visitar Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. A lo largo de estos días va a realizar reuniones con voluntarios, autoridades o visitas a centros de inmigrantes.
La Región informa de todos los actos programados en la agenda de esta esperada visita del papa a España. Esta es la agenda oficial prevista por ciudad y día.
Madrid
Sábado 6 de junio
10:30 h: Aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y será recibido por los reyes.
11:30 h: Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real.
12:30 h: Primer discurso oficial en España del pontífice.
18:00 h: Visita al proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas en el barrio de Lucero.
20:30 h: Vigilia de oración con los jóvenes en la plaza de Lima.
Domingo 7 de junio
10:00 h: Santa Misa en la plaza de la Cibeles, seguida de una procesión por el centro de la capital, que se podrá seguir por laregion.es al ser retransmitida en directo.
16:30 h: Encuentro privado con los miembros de La Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.
18:00 h: Evento "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte" en el Movistar Arena.
Lunes 8 de junio
09:30 h: Encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
10:30 h: Discurso en el Congreso de los Diputados.
11:30 h: Encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española.
18:30 h: Homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral.
19:00 h: Encuentro multitudinario con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Martes 9 de junio
10:20 h: Encuentro con los voluntarios en IFEMA
Barcelona
Martes 9 de junio
12:25 h: Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.
13:00 h: Oración en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.
20:00 h: Vigilia de oración en el estadio olímpico Lluís Companys
Miércoles 10 de junio
10:50 Visita al centro penitenciario Brians 1.
12:00 Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.
13:00 Comida con la comunidad benedictina de Montserrat.
16:30 Encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustín.
19:30 Santa misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la Torre de Jesucristo.
20:30 Bendición de la Torre de Jesucristo
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves 11 de junio
11:40 Encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín.
13:30 Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana.
18:30 Santa misa en el estadio de Gran Canaria.
Tenerife
Viernes 12 de junio
09:30 Encuentro con los migrantes del centro «Las Raíces».
10:10 Encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la plaza del Cristo de la Laguna.
12:15 Santa misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
14:30 Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
22 BODEGAS
XXVII Feira do Viño de Valdeorras
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 29 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 28 de mayo?
Lo último
OPERACIÓN POLICIAL
Detienen en Portugal al exdirigente socialista coruñés Emilio Vázquez
Avenida de Ramón Nieto
Muere un repartidor tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Vigo