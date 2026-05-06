Xornadas Culturais 2026: Valdeorras analiza el presente y futuro de sus montes

La comarca de Valdeorras se prepara para reflexionar sobre uno de sus activos más importantes: el monte. Bajo el lema "Presente e futuro do monte en Valdeorras", las Xornadas Culturais 2026 proponen un recorrido por tres ejes fundamentales: las causas y consecuencias de los incendios, la recuperación económica y el valor patrimonial del entorno natural.

Este evento cuenta con el impulso de la Fundación Florencio Delgado Gurriarán y la Deputación de Ourense, además de la colaboración activa de los concellos de A Rúa, O Barco de Valdeorras, Larouco y Vilamartín de Valdeorras.

Un programa en tres actos

Las jornadas están estructuradas en tres sesiones temáticas que se llevarán a cabo en diferentes localidades de la comarca, todas ellas comenzando a las 10,30 horas: