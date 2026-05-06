Xornadas Culturais 2026: Valdeorras analiza el presente y futuro de sus montes
INCENDIOS
El ciclo de conferencias, organizado por la Fundación Florencio Delgado Gurriarán con el apoyo de la Diputación de Ourense y varios concellos, se desarrolla entre abril y junio en A Rúa, O Barco y Larouco.
Detalles del evento
La comarca de Valdeorras se prepara para reflexionar sobre uno de sus activos más importantes: el monte. Bajo el lema "Presente e futuro do monte en Valdeorras", las Xornadas Culturais 2026 proponen un recorrido por tres ejes fundamentales: las causas y consecuencias de los incendios, la recuperación económica y el valor patrimonial del entorno natural.
Este evento cuenta con el impulso de la Fundación Florencio Delgado Gurriarán y la Deputación de Ourense, además de la colaboración activa de los concellos de A Rúa, O Barco de Valdeorras, Larouco y Vilamartín de Valdeorras.
Un programa en tres actos
Las jornadas están estructuradas en tres sesiones temáticas que se llevarán a cabo en diferentes localidades de la comarca, todas ellas comenzando a las 10,30 horas:
- "O que ardeu" (A Rúa, 18 de abril): Esta primera sesión se centra en realizar una "autopsia" del fuego. Se analizan las causas de los incendios forestales, el comportamiento de las llamas y las medidas de autoprotección. La jornada incluirá un coloquio entre vecinos y profesionales de la extinción.
- "O que agroma" (O Barco, 9 de mayo): La segunda cita pone el foco en la recuperación y las actividades económicas tras el fuego. Se debaten estrategias para la recuperación del suelo y el aprovechamiento de los montes comunales, así como otros usos tradicionales y emergentes como la viticultura, la ganadería, el turismo y la minería.
- "Somos monte" (Larouco, 13 de junio): El cierre del ciclo aborda el monte como un bien cultural, social y natural. Se trata el paisaje como parte de la identidad local, se comparten experiencias educativas y de activismo social, y la jornada culminará con una salida cultural en Vilamartín de Valdeorras.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 6 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 5 de mayo?
CIBERSEGURIDAD Y DERECHO
Encuentro sobre ciberseguridad: Sector jurídico y nuevas tecnologías, organizado por Ourensec
Lo último
PROTOCOLO DE EMERGENCIA
Una actuación contrarreloj obliga cortar el Puente Nuevo en ambos sentidos