Xuntanza de Coches Clásicos de Verín

La asociación Amigos dos Clásicos N-525 Verín celebrará este sábado, 7 de noviembre, la séptima edición de su Xuntanza de Coches Clásicos, una jornada que combinará, como en ediciones anteriores, motor, gastronomía y turismo por la comarca.

La actividad arrancará en la Praza Maior de Verín, donde tendrá lugar la concentración de vehículos y la recogida de credenciales. La organización ofrecerá un almuerzo en el bar Gandainas antes de iniciar la ruta en dirección al concello de O Riós.

A lo largo del recorrido, los participantes descubrirán distintos enclaves de interés paisajístico y cultural, que les permitirán acercarse al patrimonio natural y al atractivo turístico del municipio.

Degustaciones

La siguiente parada tendrá lugar en la bodega Estela do Val, en Castrelo do Val. Allí, los asistentes podrán conocer sus instalaciones y complejo hostelero, así como disfrutar de una degustación de pinchos acompañados de sus vinos. La jornada concluirá en el restaurante Baiona, en As Ferreiras, donde se celebrará la comida de confraternidad. El encuentro incluirá también la entrega de obsequios y el sorteo de regalos aportados por los establecimientos colaboradores.

Con esta séptima edición, Amigos dos Clásicos N-525 Verín vuelve a reunir a los amantes de los vehículos históricos en una cita que apuesta por la convivencia, la promoción patrimonial y los recursos turísticos de la comarca del Támega.