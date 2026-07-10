GASTRONOMÍA
XV Festa do Porco o Espeto
GASTRONOMÍA
Detalles del evento
A Merca vuelve a celebrar la Festa do Porco o Espeto, una tradición que cumple quince ediciones. La Festa do Porco o Espeto busca poner en valor este plato de la cocina gallega.
Hasta la localidad ourensana se dan cita decenas de vecinos y visitantes para disfrutar de una gran jornada donde la gastronomía es el punto central. Este año la celebración comienza a las 12.00 horas con la bienvenida a la que sigue la degustación de jamón y la apertura del Mercado de Artesanía.
Es a partir de las 14.30 horas cuando tendrá lugar en el Pabellón la comida popular compuesta por empanada, porco ó espeto, bebidas, café y bica. La jornada cierra con actuaciones musicales a cargo de un grupo de gaitas y un DJ
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