ALLARIZ
XV Xornadas de Carne de Boi
ALLARIZ
Detalles del evento
Arrancan las XV Xornadas de Carne de Boi, que se prolongarán hasta el 12 de octubre, con tapas preparadas para el concurso a un precio popular de 3 euros en A Micalla, A Taberna do Milo, Café Tapería A Muralla, Fio de Liño, Bule Bule, Pepiño de Allariz, Que Quilombo Güey, Fogar dos Maiores, Casa Pepiña, A Tenda do Pepiño, Roi Xordo, Xeado o Avó, Cafetería Camping, O Xardín, Casa Zirall, Adega Tapas y O Patio da Lombarda. Habrá premios para los mejores pinchos.
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