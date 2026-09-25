XV Xornadas de Carne de Boi

ALLARIZ

25 sep
-
12 oct

Detalles del evento

Allariz
25 sep - 12 oct
Presencial
Xornadas Carne de boi.
XV Xornadas de Carne de Boi | La Región

Arrancan las XV Xornadas de Carne de Boi, que se prolongarán hasta el 12 de octubre, con tapas preparadas para el concurso a un precio popular de 3 euros en A Micalla, A Taberna do Milo, Café Tapería A Muralla, Fio de Liño, Bule Bule, Pepiño de Allariz, Que Quilombo Güey, Fogar dos Maiores, Casa Pepiña, A Tenda do Pepiño, Roi Xordo, Xeado o Avó, Cafetería Camping, O Xardín, Casa Zirall, Adega Tapas y O Patio da Lombarda. Habrá premios para los mejores pinchos.

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