CERTAME DE GAITAS
XVII Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda
CERTAME DE GAITAS
Detalles del evento
Manzaneda convértese no epicentro da música tradicional ao acoller a décimo sétima edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas. Durante dúas xornadas, centos de intérpretes procedentes de Galicia, Asturias, Madrid, Cataluña, Portugal e, por primeira vez, as "cornamuzas mediterráneas" de Baleares, reúnense nunha cita de referencia que combina a alta competición co intercambio cultural. A programación inclúe o IX Serán de Seitura para dignificar o patrimonio oral e os cantos históricos da zona, unha velada musical nocturna na Estación de Montaña e a gran final de bandas no enclave natural de Cabeza de Manzaneda.
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