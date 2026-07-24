DIRECTO
Entrega ás catro galardoadas das Medallas de Galicia

XVII Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda

CERTAME DE GAITAS

25 jul
-
26 jul

Detalles del evento

Manzaneda
25 jul - 26 jul
Presencial
XVII Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda
XVII Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda | La Región

Manzaneda convértese no epicentro da música tradicional ao acoller a décimo sétima edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas. Durante dúas xornadas, centos de intérpretes procedentes de Galicia, Asturias, Madrid, Cataluña, Portugal e, por primeira vez, as "cornamuzas mediterráneas" de Baleares, reúnense nunha cita de referencia que combina a alta competición co intercambio cultural. A programación inclúe o IX Serán de Seitura para dignificar o patrimonio oral e os cantos históricos da zona, unha velada musical nocturna na Estación de Montaña e a gran final de bandas no enclave natural de Cabeza de Manzaneda.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats