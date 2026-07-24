XVII Entroido Quente e Rally do Humor de Maceda

Maceda celebra una nueva edición de su emblemático Entroido Quente, una jornada festiva donde comparsas, coloridos disfraces y juegos acuáticos llenan de vida las calles de la localidad. La programación ofrece diversión para todas las edades combinando la yincana del tradicional Rally do Humor —que cuenta también con versión infantil— con cenas populares e intensa animación callejera. El broche final lo pondrá la música en directo con el concurso de rap improvisado "Batalla de Galos", el recorrido de charangas y las actuaciones de bandas y DJs en la medianoche.