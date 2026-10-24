XXV Festa do Viño Novo en A Teixeira: Programa e información

A Teixeira celebrará el próximo 21 de noviembre la vigésimo quinta edición de la Festa do Viño Novo, una cita que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a esta celebración. El aforo será limitado, por lo que será imprescindible reservar las entradas con antelación.

El proceso de reserva se organizará en dos fases. La primera, del 26 de octubre al 4 de noviembre, estará destinada a las personas censadas en el municipio, que podrán incluir hasta cuatro invitados por núcleo de convivencia. Posteriormente, del 6 al 13 de noviembre, se abrirá el plazo para el público general, que podrá solicitar las entradas que queden disponibles.

Programa de la Festa do Viño Novo de A Teixeira

21 de noviembre: celebración de la XXV Festa do Viño Novo.

13:30 horas: acceso para personas con movilidad reducida, que deberán indicarlo al realizar la reserva.

14:00 horas: comienzo del acceso para el resto de asistentes.

Información importante para asistir

Primera fase de reservas: del 26 de octubre al 4 de noviembre, exclusiva para personas censadas en A Teixeira y sus núcleos de convivencia, con un máximo de cuatro invitados.

Segunda fase de reservas: del 6 al 13 de noviembre, abierta al público general y condicionada a la disponibilidad de entradas.

Precio de las entradas:

Niños de hasta 5 años: gratis.

De 6 a 14 años: 12 euros.

A partir de 15 años: 25 euros.

Recogida de entradas: en el Concello a partir del 19 de noviembre. También podrán recogerse el día de la fiesta, de 11:00 a 12:30 horas.

Forma de pago: en efectivo.

Cancelaciones: desde el 16 de noviembre no se admitirán devoluciones. Las reservas deberán abonarse íntegramente, aunque se cancelen.

La organización recomienda tener en cuenta los plazos de reserva, los precios y los horarios de acceso, así como la limitación de aforo, para participar en esta nueva edición de la Festa do Viño Novo de A Teixeira.