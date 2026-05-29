Desde el viernes 29 de mayo hasta el 31 de mayo, el Campo da Festa en el Paseo do Malecón de O Barco de Valdeorras acoge la vigesimoséptima edición de la Feira do Viño de Valdeorras. Un evento de tres días que busca poner en alza y valor los vinos de la D.O Valdeorras.

Este año cuenta con la participación más numerosa de su existencia, 22 bodegas participan en este evento que además de disfrutar de los mejores godellos, los asistentes pueden disfrutar de eventos gastronómicos o actuaciones musicales de charangas u orquestas.

Aquí te compartimos el programa completo de este XXVII Feira do Viño de Valdeorras

Viernes

19:30 h. – Apertura del recinto feiral.

19:30 h. – Inauguración oficial.

Pregonero: Christian Escuredo (actor de teatro, cine y televisión, natural de Barco de Valdeorras).

23:00 h. – Concerto del grupo América S.L.

Sábado

12:30 h. – Apertura del recinto feiral.

20:00 h. – Cata maridaje: Selección de viños da D.O. Valdeorras maridados con produtos de Artesanía Alimentaria (marca de calidade da Xunta de Galicia).

Precio: 15 € (Plazas limitadas).

23:00 h. – Concierto de la orquesta Olympus.

Domingo