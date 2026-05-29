XXVII Feira do Viño de Valdeorras

22 BODEGAS

Con la participación de 22 bodegas de la DO Valdeorras se lleva a cabo desde el 29 de mayo hasta el domingo 31 de mayo la XXVII Feira do Viño de Valdeorras. Además los asistentes podrán disfrutar de actividades gastronómicas

29 may
-
31 may

Detalles del evento

O Barco de Valdeorras
29 may - 31 may
Desde las 19:30 horas
Presencial
XXVII Feira do Viño de Valdeorras.
XXVII Feira do Viño de Valdeorras | La Región

Desde el viernes 29 de mayo hasta el 31 de mayo, el Campo da Festa en el Paseo do Malecón de O Barco de Valdeorras acoge la vigesimoséptima edición de la Feira do Viño de Valdeorras. Un evento de tres días que busca poner en alza y valor los vinos de la D.O Valdeorras.

Este año cuenta con la participación más numerosa de su existencia, 22 bodegas participan en este evento que además de disfrutar de los mejores godellos, los asistentes pueden disfrutar de eventos gastronómicos o actuaciones musicales de charangas u orquestas.

Aquí te compartimos el programa completo de este XXVII Feira do Viño de Valdeorras

Viernes

  • 19:30 h. – Apertura del recinto feiral.
  • 19:30 h. – Inauguración oficial.
  • Pregonero: Christian Escuredo (actor de teatro, cine y televisión, natural de Barco de Valdeorras).
  • 23:00 h. – Concerto del grupo América S.L.

Sábado

  • 12:30 h. – Apertura del recinto feiral.
  • 20:00 h.Cata maridaje: Selección de viños da D.O. Valdeorras maridados con produtos de Artesanía Alimentaria (marca de calidade da Xunta de Galicia).
  • Precio: 15 € (Plazas limitadas).
  • 23:00 h. – Concierto de la orquesta Olympus.

Domingo

  • 12:30 h. – Apertura del recinto feiral.
  • 21:30 h.Showcooking: A cargo del cocinero José Manuel Mallón, que acompañará sus platos con una selección de vino de la D.O. Valdeorras.
  • Precio: 20 € (Plazas limitadas).

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