O director do Festival de San Sebastián estará no Foro La Región dentro do OUFF

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29 DE SETEMBRO
O director do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, José Luis Rebordinos, será o protagonista dunha nova sesión do Foro La Región organizada no marco do OUFF. O encontro celebrarase o vindeiro 29 de setembro ás 19.30 horas no Centro Cultural Marcos Valcárcel, onde ofrecerá unha conferencia titulada “Festival de San Sebastián: presente e retos futuros”.
Rebordinos analizará o papel que desempeñan os festivais nun momento de profunda transformación da industria audiovisual. A proliferación de plataformas e de novos formatos de exhibición, así como o aumento da produción cinematográfica, converteron estes certames en espazos fundamentais para orientar ao público e dar visibilidade ás obras. Durante a súa intervención tamén abordará cuestións como a igualdade de xénero e os novos modelos de financiamento que condicionan o futuro do sector. Como é habitual no Foro La Región, os asistentes poderán participar cunha quenda de preguntas ao remate da conferencia.
A presenza de Rebordinos en Ourense terá ademais un carácter especial, xa que este ano pecha unha etapa de quince anos á fronte do certame donostiarra. A súa visita supón un importante respaldo para o OUFF, que reforza así a súa proxección e os vínculos con outros festivais de referencia no ámbito europeo. Tras o foro, o director participará tamén na entrega de premios da II Residencia Audiovisual Faíscas.
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