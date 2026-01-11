David Hernández de la Fuente: “A los políticos les urge aprender de Marco Aurelio qué es el bien común”

El catedrático de Filología Clásica David Hernández de la Fuente (Madrid, 1974) protagoniza el jueves 15 de enero el primer Foro La Región del 2026 con una ponencia sobre el estoicismo. Presentará la vigencia del pensamiento de Marco Aurelio y Epicteto, cuyas obras esenciales, en su opinión, ofrecen todavía las mejores respuestas a la incertidumbre del presente.

Pregunta.¿Qué se encontrarán los asistentes a su ponencia en el Foro La Región?

Respuesta.Se encontrarán con una presentación sobre la filosofía estoica centrada en el fascinante contraste entre dos personajes romanos muy populares en la modernidad: el emperador Marco Aurelio y el esclavo Epicteto. Quiero incidir en esa dicotomía, pues representan los dos extremos de la pirámide social antigua: el hombre más poderoso del mundo y un esclavo que conoció la sumisión. Ambos nos han transmitido dos libros esenciales, breves y claros, que sirven mucho para nuestro tiempo. Mi propuesta es mostrar el poder del estoicismo y cómo dos autores tan diferentes ofrecen claves idénticas para una vida serena.

P.Asistimos a un renacimiento del estoicismo. ¿A qué atribuye que una filosofía de hace dos milenios sea hoy tan popular?

R.A que buscamos referentes. Los maestros y los mayores son nuestro refugio cuando hay turbulencias. En el mundo actual, sobre todo tras la pandemia, el escenario es cambiante y lleno de interrogantes. Nuestro siglo XXI anda perdido; la religión ha caído en peso social y la filosofía académica fue sustituida por la autoayuda. Como buscamos referentes sólidos, muchos los encuentran en el mundo clásico. En vez de buscar respuestas en el budismo o el New Age, curiosamente la sociedad actual ha optado por volver a mirar a los maestros de Grecia y Roma.

P.Grandes líderes tecnológicos abrazan el estoicismo. ¿Le preocupa que se instrumentalice como herramienta empresarial vacía de ética?

R.Hay muchas aproximaciones de autoayuda o guías para empresarios que difieren de la filosofía estricta. No está mal que la gente se acerque por muchas vías, pero hay que romper una lanza por leer a los autores originales. Son fáciles de abordar y directos. Es mejor leerlos a ellos que a modernos que nos cuenten lo que dicen “a su manera”. Me parece bien este revival por parte de influencers o empresarios si sirve de puerta de entrada para que el lector acabe llegando a la fuente original.

P.Hablemos de Marco Aurelio. ¿Qué lecciones deberían aprender nuestros políticos del emperador?

R.Marco Aurelio fue un buen gobernante que cuidó de su pueblo en momentos difíciles, afrontando epidemias y guerras. La filosofía le ayudó. A nuestros políticos les vendría bien leerlo y pensar más en el bien común, algo diferente al interés general. Marco Aurelio es un ejemplo increíble porque bregaba con problemas de Estado y, en su intimidad, escribía las Meditaciones para intentar ser mejor persona. Al presidente del Gobierno o al alcalde de Ourense les convendría mucho leer a Marco Aurelio para aprender de una buena persona en el poder con inclinaciones filosóficas.

P.Y de Epicteto, el esclavo liberado, ¿qué lección extrae la sociedad actual?

R.Es el hombre hecho a sí mismo que resiste a la esclavitud y la tortura. Se sobrepone a todo y la filosofía es su herramienta. Es el ejemplo de quien empieza en lo más humilde y llega a enseñar a los más grandes de Roma. Es un maestro de humildad y libertad. De Epicteto aprendemos a ser verdaderamente libres. A menudo creemos que somos libres cuando en realidad somos esclavos de muchas cosas externas. Él nos enseña la resistencia a la adversidad y dónde reside la verdadera libertad interior.

P.Una máxima estoica es distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. ¿Es el olvido de esta regla causa de la ansiedad reinante en la sociedad actual?

R.Sin duda. Vivimos pendientes de lo que no controlamos y, sobre todo, dependemos de la opinión ajena. Marco Aurelio y Epicteto ya nos previenen sobre esto. Nuestra mente genera juicios erróneos; a veces creemos que algo es bueno por pura convención social. La filosofía intenta cuestionar lo aprendido. A estos autores el mundo de las redes sociales les hubiera horrorizado, porque ya en su época criticaban la dependencia de la fama, el prestigio o el dinero.

P.¿Cuáles serían las lecciones básicas para combatir esa dependencia?

R.Dos básicas: cumplir tu misión hacia fuera, colaborando con los demás y cuidando de la naturaleza, -lo que conocemos como el ser humano en el colectivo-; y retirarse dentro de uno mismo mediante la reflexión y la razón. Ellos tienen una visión importante de que el mundo tiene un sentido, que la razón lo gobierna y que todo está conectado. Es la idea de la sympatheia: todo siente conjuntamente.

P.¿El carácter español tiene una raíz estoica o somos más pasionales?

R.Hay gran conexión. Séneca nace en Hispania y la familia de Marco Aurelio procede del sur. Quevedo fue un gran estoico español. Creo que en el carácter español hay un cierto estoicismo, pero está bien combinado con notas de epicureísmo, de saber también aprovechar el momento y vivir la vida. Una buena filosofía de vida sería combinar esas dos escuelas.

P.Si abandonamos el estoicismo, ¿por qué los estudios clásicos tienen tan poco peso educativo hoy?

R.Es una pena. La sociedad pide cada vez más mundo clásico, hay avidez por saber de dónde venimos, pero paradójicamente los gobiernos reducen la enseñanza de las Humanidades. No se entiende. En tiempos de turbulencias se demanda pensamiento crítico, pero se arrincona la cultura clásica en secundaria. Prefieren que estudien materias como emprendimiento, que son respetables, pero podrían estudiarse más tarde. Un joven de 15 años debería estudiar filosofía, latín y griego para formar su carácter, ser más feliz y tener una vida plena. Es vital defender la cultura clásica en secundaria.

P.¿Es optimista con que se revierta esta situación?

R.Soy optimista porque tengo alumnos buenísimos y motivados. El movimiento de resistencia empieza en las clases, entusiasmando a los jóvenes. Pero es verdad que el marco legal depende de los políticos. Como enseñó Epicteto, preocupémonos solo de lo que depende de nosotros: dar buenas clases y difundir el mensaje con pasión. Lo demás vendrá rodado. Aunque sería deseable que nuestros políticos leyeran a Marco Aurelio y Epicteto; estoy encantado de enviárselos a los responsables de Educación para que vean su valor incalculable.