Directo | El Dr. Antonio González aborda los nuevos retos de la Medicina Interna en el Foro La Región

Sigue en directo el Foro La Región "Medicina Interna en la era digital: nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista".

El Salón de Actos de Afundación acoge este jueves, a partir de las 20:30 horas, la conferencia “Medicina Interna en la era digital: nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista” en un nuevo Foro La Región.

El encargado de impartirla será el Dr. Antonio González Fernández, especialista con más de 30 años de experiencia y exjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron.

Durante el encuentro abordará cómo las nuevas tecnologías están transformando la atención médica y el papel del paciente en las decisiones sobre su enfermedad. González Fernández defiende combinar conocimiento, tecnología y humanismo para avanzar hacia una medicina centrada en la persona.

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