DIRECTO
El Dr. Antonio González en el Foro La Región

Directo | El Dr. Antonio González aborda los nuevos retos de la Medicina Interna en el Foro La Región

STREAMING

El exjefe de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron, el Doctor Antonio González Fernández analiza en el Foro La Región cómo la tecnología está transformando el diagnóstico y la atención médica, sin perder de vista el papel del paciente

Sigue en directo el Foro La Región "Medicina Interna en la era digital: nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista".
Sigue en directo el Foro La Región "Medicina Interna en la era digital: nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista". | La Región

El Salón de Actos de Afundación acoge este jueves, a partir de las 20:30 horas, la conferencia “Medicina Interna en la era digital: nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista” en un nuevo Foro La Región.

El encargado de impartirla será el Dr. Antonio González Fernández, especialista con más de 30 años de experiencia y exjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron.

Durante el encuentro abordará cómo las nuevas tecnologías están transformando la atención médica y el papel del paciente en las decisiones sobre su enfermedad. González Fernández defiende combinar conocimiento, tecnología y humanismo para avanzar hacia una medicina centrada en la persona.

Sigue el Foro La Región en directo aquí

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats