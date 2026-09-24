Directo | El Dr. Antonio González aborda los nuevos retos de la Medicina Interna en el Foro La Región
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El exjefe de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron, el Doctor Antonio González Fernández analiza en el Foro La Región cómo la tecnología está transformando el diagnóstico y la atención médica, sin perder de vista el papel del paciente
El Salón de Actos de Afundación acoge este jueves, a partir de las 20:30 horas, la conferencia “Medicina Interna en la era digital: nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista” en un nuevo Foro La Región.
El encargado de impartirla será el Dr. Antonio González Fernández, especialista con más de 30 años de experiencia y exjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron.
Durante el encuentro abordará cómo las nuevas tecnologías están transformando la atención médica y el papel del paciente en las decisiones sobre su enfermedad. González Fernández defiende combinar conocimiento, tecnología y humanismo para avanzar hacia una medicina centrada en la persona.
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