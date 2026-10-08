Directo | La doctora Elena Élez explora el cáncer colorrectal en el Foro La Región
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La doctora Elena Élez, jefa del Grupo de Cáncer Colorrectal del VHIO, aborda este jueves en el Centro Cultural Marcos Valcárcel los avances en investigación, nuevas terapias y biomarcadores para combatir uno de los tumores más frecuentes
El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogerá este jueves 8 de octubre, a las 20:30 horas, una nueva cita del Foro La Región, dedicada en esta ocasión al cáncer colorrectal bajo el título “Cáncer colorrectal: una pandemia potencialmente reversible”.
La conferencia correrá a cargo de la doctora Elena Élez, jefa del Grupo de Cáncer Colorrectal del Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) y facultativa del Departamento de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.
Investigación y nuevas terapias
La especialista centra su actividad investigadora en nuevas terapias y biomarcadores para el cáncer de colon, con especial atención a los tumores colorrectales con mutación BRAF V600E y a los que presentan inestabilidad de microsatélites.
Élez cuenta con una amplia trayectoria en investigación, docencia y asistencia médica y ha recibido reconocimientos como el premio al Mejor Investigador Joven del Instituto Catalán de la Salud en 2018, además de becas de la Fundación CRIS y la Asociación Española Contra el Cáncer.
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